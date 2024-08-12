Новый закон упрощает правила сдачи квартир застройщиками

Не повлияет ли снижение требований к застройщикам на качество жилья?

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Застройщикам снизили неустойки согласно новому закону, подписанному Владимиром Путиным.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Как покупателям компенсируют дефекты?

* Гарантийный срок на новостройки сокращён с 5 до 3 лет.

* Уменьшены размеры компенсаций дольщикам за дефекты при строительстве.

* Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года и будут распространяться на действующие договоры долевого участия.

* Новый закон унифицирует законодательство и стимулирует урегулирование конфликтных ситуаций в досудебном порядке.

Эксперты считают, что уменьшение гарантийного срока не ухудшит качество строительства.

Размер неустоек за задержку сроков сдачи и устранения строительных дефектов скорректирован. Введены правила, согласно которым размер неустойки не может превышать стоимость устранения недоделок.

Введены понятия "покупатель в собственных целях" и "покупатель в предпринимательских целях" для определения размера неустойки.

Введены также компенсации морального вреда для дольщиков.