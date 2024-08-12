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Новый закон упрощает правила сдачи квартир застройщиками

Не повлияет ли снижение требований к застройщикам на качество жилья?
1:08
Недвижимость

Застройщикам снизили неустойки согласно новому закону, подписанному Владимиром Путиным.

Не повлияет ли снижение требований к застройщикам на качество жилья?
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Как покупателям компенсируют дефекты?

* Гарантийный срок на новостройки сокращён с 5 до 3 лет.

* Уменьшены размеры компенсаций дольщикам за дефекты при строительстве.

* Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года и будут распространяться на действующие договоры долевого участия.

* Новый закон унифицирует законодательство и стимулирует урегулирование конфликтных ситуаций в досудебном порядке.

Эксперты считают, что уменьшение гарантийного срока не ухудшит качество строительства.

Размер неустоек за задержку сроков сдачи и устранения строительных дефектов скорректирован. Введены правила, согласно которым размер неустойки не может превышать стоимость устранения недоделок.

Введены понятия "покупатель в собственных целях" и "покупатель в предпринимательских целях" для определения размера неустойки.

Введены также компенсации морального вреда для дольщиков.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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