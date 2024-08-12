Новый закон упрощает правила сдачи квартир застройщиками

Застройщикам снизили неустойки согласно новому закону, подписанному Владимиром Путиным.
Как покупателям компенсируют дефекты?
* Гарантийный срок на новостройки сокращён с 5 до 3 лет.
* Уменьшены размеры компенсаций дольщикам за дефекты при строительстве.
* Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года и будут распространяться на действующие договоры долевого участия.
* Новый закон унифицирует законодательство и стимулирует урегулирование конфликтных ситуаций в досудебном порядке.
Эксперты считают, что уменьшение гарантийного срока не ухудшит качество строительства.
Размер неустоек за задержку сроков сдачи и устранения строительных дефектов скорректирован. Введены правила, согласно которым размер неустойки не может превышать стоимость устранения недоделок.
Введены понятия "покупатель в собственных целях" и "покупатель в предпринимательских целях" для определения размера неустойки.
Введены также компенсации морального вреда для дольщиков.
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