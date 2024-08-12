Советы экспертов: какой практичный материал выбрать для дивана

Искусственная замша — самая практичная ткань для обивки дивана с потрясающими механическими свойствами. Она не изнашивается, не электризуется, не впитывает жидкость, гипоаллергенная и хорошо сохраняет цвет.
Синель прекрасно подходит для детских комнат и спален, так как обладает особой мягкостью и красотой.
Рогожка станет отличным вариантом для жилых комнат, офисов и общественных помещений, так как отличается высокой прочностью.
Флок считается износостойкой обивкой. Он идеально подходит для дома, где живут кошки, флок прост в уходе, по сравнению с другими отделочными материалами. Также подойдет искусственная замша и велюр.
Велюр еще подойдет для дивана, который должен стать украшением интерьера — в этом вам поможет большой выбор фактур.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.