Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ромашковый чай помогает успокоиться и справиться с бессоницей
Собираем ребёнка в первый класс: во сколько родителям обойдётся старт школьной жизни?
Google неожиданно отключает пользователей из России от AdSense
Валишвили: рефинансирование кредита может быть невыгодным
Только 54% автодорог в России соответствуют стандартам
AdvMat: с помощью 3D-принтера удалось произвести действующую сосудистую сеть
Как преобразовать дачный дом в уютный загородный дом
Как выбрать идеальные цвета и материалы для спальни
Как использовать обои в оформлении кухни и избежать ошибок

Советы экспертов: какой практичный материал выбрать для дивана

Советы по выбору практичного материала для дивана
1:03
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Самая практичная обивка

Искусственная замша — самая практичная ткань для обивки дивана с потрясающими механическими свойствами. Она не изнашивается, не электризуется, не впитывает жидкость, гипоаллергенная и хорошо сохраняет цвет.

Советы по выбору практичного материала для дивана
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что лучше для дивана: синель или рогожка

Синель прекрасно подходит для детских комнат и спален, так как обладает особой мягкостью и красотой.

Рогожка станет отличным вариантом для жилых комнат, офисов и общественных помещений, так как отличается высокой прочностью.

Какая ткань для дивана практичнее, если есть питомцы

Флок считается износостойкой обивкой. Он идеально подходит для дома, где живут кошки, флок прост в уходе, по сравнению с другими отделочными материалами. Также подойдет искусственная замша и велюр.

Велюр еще подойдет для дивана, который должен стать украшением интерьера — в этом вам поможет большой выбор фактур.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы

Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.

Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова Камил Гаджиев: уход Баха — это шанс для российского олимпийского движения Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Последние материалы
Как преобразовать дачный дом в уютный загородный дом
Как выбрать идеальные цвета и материалы для спальни
Как использовать обои в оформлении кухни и избежать ошибок
На что обратить внимание при покупке б/у авто, чтобы не приобрести машину лихача
Почему линолеум выцветает и как выбрать напольное покрытие
МАИ: как компьютерные технологии меняют транспортное планирование
Как избежать ошибок в организации пространства на кухне
Как выбрать мебель для маленькой комнаты
Аэрофлот возобновляет рейсы в Гоа из Екатеринбурга
Разработка Больше-Токмакского месторождения обеспечит Россию марганцем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.