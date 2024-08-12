Советы экспертов: какой практичный материал выбрать для дивана

Советы по выбору практичного материала для дивана

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Самая практичная обивка

Искусственная замша — самая практичная ткань для обивки дивана с потрясающими механическими свойствами. Она не изнашивается, не электризуется, не впитывает жидкость, гипоаллергенная и хорошо сохраняет цвет.

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Что лучше для дивана: синель или рогожка

Синель прекрасно подходит для детских комнат и спален, так как обладает особой мягкостью и красотой.

Рогожка станет отличным вариантом для жилых комнат, офисов и общественных помещений, так как отличается высокой прочностью.

Какая ткань для дивана практичнее, если есть питомцы

Флок считается износостойкой обивкой. Он идеально подходит для дома, где живут кошки, флок прост в уходе, по сравнению с другими отделочными материалами. Также подойдет искусственная замша и велюр.

Велюр еще подойдет для дивана, который должен стать украшением интерьера — в этом вам поможет большой выбор фактур.