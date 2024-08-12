Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве

Риелтор Шлома: только один из пяти продавцов жилья в Москве готов к снижению цены

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Только один из пяти продавцов вторичного жилья в Москве готов снизить цену, сообщил "Мир квартир" со ссылкой на данные "Инком-Недвижимости".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"И весной, и летом на вторичном рынке Москвы штиль. Однако какой-то "великой депрессии" не наблюдается", — заверил директор направления "Вторичный рынок" компании Сергей Шлома.

По его словам, потребность в улучшении жилищных условий по-прежнему высока. "Поэтому покупатели есть, они используют альтернативные сделки, и заёмные средства для доплаты им либо не нужны, либо требуются в пределах 2-3 миллионов рублей", — объяснил риелтор.

Попытки взять в ипотеку полную сумму в 30% случаев ничем не кончаются — потенциальные заёмщики получают в банке расчёты по кредитным платежам, "хватаются за голову и уходят".

Спрос снижается, но у продавцов железные нервы — только каждый пятый готов к компромиссам по цене, при том что в большинстве своём их объекты переоценены на старте.

"Тем не менее, наш прогноз остается прежним: на фоне охлаждения покупательского интереса стоимость неизбежно будет плавно корректироваться вниз — примерно на 1% в месяц", — заключил Шлома.