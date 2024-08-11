Одинаковые обои лишают ваш дом уюта: как правильно их сочетать, чтобы интерьер заиграл новыми красками

Тычино: не стоит оклеивать все стены в комнате одинаковыми обоями

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Не стоит оклеивать все стены в комнате одинаковыми обоями, так как это может сделать интерьер скучным и лишить его уюта.

Фото: Flickr by liz west, CC BY 2.0

Об этом предупреждает эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино, сообщает "БелНовости".

Дизайнер рекомендует использовать разнообразные обои для оформления комнаты. Например, одну стену можно оформить в бежевых тонах, а другую — в светло-зеленых.

Также имеет смысл выбрать материалы с различными рисунками. Альтернативный вариант — оклеить обоями только две стены, оставшиеся покрасить.

Интересный факт

Возникновению обоев мы обязаны китайцам. Есть мнение, что они начали оклеивать стены своих домов материалом на основе рисовой бумаги еще за два столетия до нашей эры.