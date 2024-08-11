Аренда жилья резко подорожает: эксперт по недвижимости Роман Жуков назвал причины

Жуков: высокие ставки по кредитам приведут к снижению стоимости вторичного жилья

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Руководитель сервиса "Яндекс.Аренда" Роман Жуков отметил, что увеличение ключевой ставки и последующий рост ипотечных ставок, а также изменение условий льготных программ кредитования оказали влияние не только на рынок новостроек и вторичного жилья, но и на долгосрочную аренду.

Фото: freepik.com

По его словам, высокие ставки по кредитам могут привести к снижению стоимости вторичного жилья, но значительных скидок от всех продавцов ожидать не стоит.

Некоторые владельцы, не желающие продавать квартиры по сниженной цене, могут переключиться на сдачу недвижимости в аренду. Это, в свою очередь, увеличит предложение на рынке аренды и может замедлить рост арендных ставок в условиях высокой сезонной активности.

"Медианная стоимость долгосрочной аренды недвижимости в городах-миллионниках в среднем выросла на 5,9% за месяц", — пишет Life.