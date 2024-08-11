Как организовать идеальную кухню: 5 полезных советов по хранению и упорядочиванию пространства

Если в вашей кухне не организована четкая система хранения, о порядке в этой комнате можно забыть.
Дизайнер Юлия Тычино делится советами по организации хранения и поиску идеального места для каждой мелочи.
Поднос
Чтобы на кухне не создавался визуальный шум и не происходило перегруженности столешницы, дизайнеры советуют максимально освободить её от ненужных предметов. Это действительно помогает сделать пространство более упорядоченным.
Но что делать с вещами и продуктами, которые должны быть под рукой, такими как соль, сахар, растительное масло и кухонные принадлежности? Чтобы не тратить время на их постоянное извлечение из шкафчиков и возвращение на место, попробуйте разместить все бутылочки и контейнеры на подносе. Эта простая мера поможет сохранить рабочую поверхность аккуратной и при этом функциональной.
Дополнительные полки
Часто полезное пространство в высоких шкафах используется лишь наполовину из-за отсутствия дополнительных полок. В результате посуда и упаковки складываются друг на друга, и достать нужный предмет, особенно находящийся на дне, становится настоящим испытанием.
Чтобы избежать такого беспорядка, можно установить специальные стойки на телескопических ножках. Они позволят создать дополнительные полки в шкафу, которые можно использовать по своему усмотрению.
Специи
Для поддержания порядка на кухне важно использовать не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности.
Если ваши специи хранятся в баночках, которые затрудняют доступ к более крупным предметам, попробуйте использовать пластиковые клипсы. Их можно прикрепить к внутренним стенкам шкафчика и разместить в них баночки с приправами.
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