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Как организовать идеальную кухню: 5 полезных советов по хранению и упорядочиванию пространства

Дизайнер делится секретами по организации хранения на кухне
1:50
Недвижимость

Если в вашей кухне не организована четкая система хранения, о порядке в этой комнате можно забыть.

Дизайнер делится секретами по организации хранения на кухне
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Дизайнер Юлия Тычино делится советами по организации хранения и поиску идеального места для каждой мелочи.

Поднос

Чтобы на кухне не создавался визуальный шум и не происходило перегруженности столешницы, дизайнеры советуют максимально освободить её от ненужных предметов. Это действительно помогает сделать пространство более упорядоченным.

Но что делать с вещами и продуктами, которые должны быть под рукой, такими как соль, сахар, растительное масло и кухонные принадлежности? Чтобы не тратить время на их постоянное извлечение из шкафчиков и возвращение на место, попробуйте разместить все бутылочки и контейнеры на подносе. Эта простая мера поможет сохранить рабочую поверхность аккуратной и при этом функциональной.

Дополнительные полки

Часто полезное пространство в высоких шкафах используется лишь наполовину из-за отсутствия дополнительных полок. В результате посуда и упаковки складываются друг на друга, и достать нужный предмет, особенно находящийся на дне, становится настоящим испытанием.

Чтобы избежать такого беспорядка, можно установить специальные стойки на телескопических ножках. Они позволят создать дополнительные полки в шкафу, которые можно использовать по своему усмотрению.

Специи

Для поддержания порядка на кухне важно использовать не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности.

Если ваши специи хранятся в баночках, которые затрудняют доступ к более крупным предметам, попробуйте использовать пластиковые клипсы. Их можно прикрепить к внутренним стенкам шкафчика и разместить в них баночки с приправами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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