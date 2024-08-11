Как сделать низкие потолки в квартире более уютными: советы дизайнера

Если вы владелец квартиры с низкими потолками, попробуйте найти положительные стороны в этой ситуации.
Если вам трудно справляться с этим самостоятельно, послушайте мнение эксперта и дизайнера Юлии Тычино.
По словам Юлии, комнаты с высокими потолками могут быть труднее в плане обогрева и звукоизоляции. Часто возникают проблемы с циркуляцией воздуха, а затраты на покраску, декорирование и шторы значительно возрастают.
К тому же, замена лампочек в таких помещениях требует использования высокой лестницы. В отличие от этого, квартиры с потолками высотой около двух с половиной метров более удобны в этом плане.
Кроме того, такие комнаты обычно более уютные, тёплые и комфортные. Если вы всё же хотите визуально увеличить высоту потолков, можно использовать несколько интерьерных приемов.
Например, покраска потолка в холодный белый цвет создаст эффект увеличения пространства за счет визуального отдаления поверхности. Наилучшего результата можно добиться, выбрав глянцевую или полуглянцевую краску.
Еще один полезный прием — покрасить потолок и стены в один и тот же цвет. Этот простой метод поможет сгладить границы между плоскостями и визуально расширить пространство.
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