Как сделать низкие потолки в квартире более уютными: советы дизайнера

Как сделать низкие потолки в квартире более уютными

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы владелец квартиры с низкими потолками, попробуйте найти положительные стороны в этой ситуации.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если вам трудно справляться с этим самостоятельно, послушайте мнение эксперта и дизайнера Юлии Тычино.

По словам Юлии, комнаты с высокими потолками могут быть труднее в плане обогрева и звукоизоляции. Часто возникают проблемы с циркуляцией воздуха, а затраты на покраску, декорирование и шторы значительно возрастают.

К тому же, замена лампочек в таких помещениях требует использования высокой лестницы. В отличие от этого, квартиры с потолками высотой около двух с половиной метров более удобны в этом плане.

Кроме того, такие комнаты обычно более уютные, тёплые и комфортные. Если вы всё же хотите визуально увеличить высоту потолков, можно использовать несколько интерьерных приемов.

Например, покраска потолка в холодный белый цвет создаст эффект увеличения пространства за счет визуального отдаления поверхности. Наилучшего результата можно добиться, выбрав глянцевую или полуглянцевую краску.

Еще один полезный прием — покрасить потолок и стены в один и тот же цвет. Этот простой метод поможет сгладить границы между плоскостями и визуально расширить пространство.