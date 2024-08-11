Ретро-устройства в интерьере: почему проекторы заменяют телевизоры

Почему современные проекторы заменяют телевизоры

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Возвращение ретро-устройств в моду стало заметной и популярной тенденцией.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как объясняет дизайнер Юлия Тычино, сегодня в интерьере все чаще можно встретить виниловые проигрыватели, камеры мгновенной печати и другие предметы из прошлого.

Проекторы также попали в тренд, и многие люди начинают использовать их вместо традиционных телевизоров.

Эксперт отмечает, что просмотр фильмов на проекторе создает особую атмосферу — более интимную, уютную и приятную.

Но стоит ли полностью отказываться от плазменного телевизора в пользу проектора?

При выборе ретро-устройства важно учитывать, что проектор требует специального экрана или хотя бы светлой стены для оптимального изображения. Кроме того, в светлое время суток проектор теряет свою эффективность, поэтому понадобятся плотные шторы для затемнения.

Также важно иметь отдельные динамики для качественного звука.

Кроме того, главным недостатком проектора остаются его высокие эксплуатационные и обслуживающие расходы.