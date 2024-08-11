Преимущества и недостатки напольной вешалки для одежды: как выбрать между вешалкой и шкафом-купе

Когда речь заходит о рациональном использовании пространства и системах хранения, немаловажным становится вопрос замены крупного распашного шкафа в спальне на более компактную напольную вешалку.
В стремлении увидеть, как это может выглядеть на практике, люди часто ищут фотографии таких интерьеров в интернете.
Они находят такие снимки и убеждаются, что это интерьерное решение выглядит очень красиво и стильно.
Однако, как напоминает дизайнер Юлия Тычино, фотографы при создании таких изображений тщательно подбирают одежду, чтобы она гармонировала с интерьером.
На практике же открытое хранение одежды оказывается менее удобным. Вешалка быстро заполняется беспорядком, поскольку многим не хочется аккуратно развешивать одежду на плечиках и сортировать ее по цвету; вместо этого одежда бросается на вешалку в спешке.
Поэтому, если вы не уверены в своей способности поддерживать идеальный порядок, лучше выбрать стандартный шкаф-купе. Чтобы он не выглядел слишком громоздко, выбирайте модель, которая соответствует цвету стен.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.