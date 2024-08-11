Преимущества и недостатки напольной вешалки для одежды: как выбрать между вешалкой и шкафом-купе

Преимущества и недостатки напольной вешалки для одежды

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда речь заходит о рациональном использовании пространства и системах хранения, немаловажным становится вопрос замены крупного распашного шкафа в спальне на более компактную напольную вешалку.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

В стремлении увидеть, как это может выглядеть на практике, люди часто ищут фотографии таких интерьеров в интернете.

Они находят такие снимки и убеждаются, что это интерьерное решение выглядит очень красиво и стильно.

Однако, как напоминает дизайнер Юлия Тычино, фотографы при создании таких изображений тщательно подбирают одежду, чтобы она гармонировала с интерьером.

На практике же открытое хранение одежды оказывается менее удобным. Вешалка быстро заполняется беспорядком, поскольку многим не хочется аккуратно развешивать одежду на плечиках и сортировать ее по цвету; вместо этого одежда бросается на вешалку в спешке.

Поэтому, если вы не уверены в своей способности поддерживать идеальный порядок, лучше выбрать стандартный шкаф-купе. Чтобы он не выглядел слишком громоздко, выбирайте модель, которая соответствует цвету стен.