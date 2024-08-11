Как избежать распространенных ошибок в дизайне интерьера: советы от эксперта

Как избежать распространенных ошибок в дизайне интерьера

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мода не должна диктовать, что носить и где жить. Если что-то вам не нравится, нет смысла слепо следовать последним трендам.

Фото: Pexels by Marina Leonova, PDM

Дизайнеры стали учитывать этот принцип в своей работе, создавая проекты, которые ориентируются на личные предпочтения клиентов.

Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера, делится своими наблюдениями о том, какие ошибки в дизайне могут негативно сказаться на вашем комфорте.

Следование чужим интересам

Это касается интерьеров, которые часто видны на страницах модных журналов. Такие решения могут выглядеть привлекательно на фотографии, но в реальности они зачастую оказываются скучными и не отражают желания и потребности владельцев.

Добавление лишних конструкций

Это происходит, когда остается свободное пространство, и возникает желание заполнить его чем-то. Часто это дополнительные шкафы или стеллажи, которые в итоге только способствуют накоплению ненужных вещей.

Игнорирование эргономики

Это понятие известно автомобилистам, которые ценят удобство и доступность всех элементов в машине. В интерьере квартиры тоже важно планировать пространство с учетом удобства: оставлять свободные проходы, располагать выключатели и розетки в удобных местах и т. д.

Забывание о комфорте и качестве

Порой, стремясь скорее завершить ремонт, люди упускают важные детали. Это может касаться изоляционных материалов, таких как гидро- и теплоизоляция, а также материалов для звукоизоляции. Например, при покупке дорогого ламината или паркета не стоит экономить на качественной подложке.