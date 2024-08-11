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Советы дизайнеров: как украсить потолок в детской комнате и визуально его увеличить

Советы по оформлению потолка в детской комнате
1:22
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Для детской комнаты предпочтительны светлые, успокаивающие цвета: белый, бежевый, розовый. Яркие цвета можно использовать только в композициях с пастельными тонами.

Советы по оформлению потолка в детской комнате
Фото: commons.wikimedia.org by remontbp.com

Какой потолок лучше сделать в детской комнате

Есть несколько требований к практичности: потолок желательно сделать легко моющимся, выполненным из безопасных для ребенка материалов, светлых тонов (голубой, розовый, белый, бежевый), особенно если комната выходит на север.

Что визуально увеличивает потолок

Можно покрасить стены в более яркие цвета или создать на стене акцент, привлекающий внимание и уводящий взгляд от потолка — фотообои, панно, вставка из комбинированных обоев с ярким рисунком. Настенное покрытие с вертикально ориентированным рисунком также визуально увеличит высоту потолка.

Какие украшения выбрать

Наиболее эффектно на потолке в детской комнате смотрятся светящиеся наклейки. Если вы планируете создать ночное небо на потолке, то наклейки со звездами должны быть светящимися. Также можно приобрести наклейки на космическую тематику. На белой поверхности такие декоративные элементы станут практически незаметными днем, а вот ночью они будут красиво светиться.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Советы по оформлению потолка в детской комнате
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