В ЦБ сообщили, каков главный недостаток льготной ипотеки

Зампред ЦБ Заботкин: массовая льготная ипотека не повышает доступность жилья

Основной минус массовых программ льготной ипотеки заключается в том, что они не могут долговременно улучшить доступность жилья. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License