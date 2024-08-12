В ЦБ сообщили, каков главный недостаток льготной ипотеки

Зампред ЦБ Заботкин: массовая льготная ипотека не повышает доступность жилья

Основной минус массовых программ льготной ипотеки заключается в том, что они не могут долговременно улучшить доступность жилья. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

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Эксперт рассказал, что широкая программа льготной ипотеки была оправдана только как временная мера для поддержки спроса на жилье во время острой фазы пандемии в 2020 году или при пике неопределенности после весенних шоков 2022 года. Постоянно действовать она не может, чтобы повысить доступность жилья, пояснил Заботкин.

Он также отметил, что продление льготной ипотеки на новостройки привело к резкому росту цен на первичное жилье.

По мнению Заботкина, льготная ипотека оказалась чересчур масштабным мероприятием.

"Те деньги, которые люди надеялись сэкономить на процентных платежах, полностью "съел" дополнительный рост цены квартиры. Смысл имеет только адресная помощь нуждающимся людям, причем объемы таких программ не должны иметь масштабы, определяющие ситуацию на рынке жилья в целом", — отметил Заботкин в интервью "Российской газете".