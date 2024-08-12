Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять штурмовиков 80-й бригады ВСУ взяты в плен в Курской области
Как правильно сушить травы дома: экономия и идеальные приправы
Ученые обнаружили новую геологическую связь между Землей и Венерой
Турция, вероятно, не откажется от системы "всё включено"
Ченнинг Татум планирует переснять культовую драму "Привидение"
PlayWay анонсировала новую игру-симулятор Plane Graveyard Simulator
Россияне стали страховать даже почву на участках
Михаил Мишустин поручил конкретизировать меры по улучшению жилищной инфраструктуры
Газпром уменьшил объёмы транспортировки газа в Европу

В ЦБ сообщили, каков главный недостаток льготной ипотеки

Зампред ЦБ Заботкин: массовая льготная ипотека не повышает доступность жилья
Недвижимость

Основной минус массовых программ льготной ипотеки заключается в том, что они не могут долговременно улучшить доступность жилья. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

Зампред ЦБ Заботкин: массовая льготная ипотека не повышает доступность жилья
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Эксперт рассказал, что широкая программа льготной ипотеки была оправдана только как временная мера для поддержки спроса на жилье во время острой фазы пандемии в 2020 году или при пике неопределенности после весенних шоков 2022 года. Постоянно действовать она не может, чтобы повысить доступность жилья, пояснил Заботкин.

Он также отметил, что продление льготной ипотеки на новостройки привело к резкому росту цен на первичное жилье.

По мнению Заботкина, льготная ипотека оказалась чересчур масштабным мероприятием.

"Те деньги, которые люди надеялись сэкономить на процентных платежах, полностью "съел" дополнительный рост цены квартиры. Смысл имеет только адресная помощь нуждающимся людям, причем объемы таких программ не должны иметь масштабы, определяющие ситуацию на рынке жилья в целом", — отметил Заботкин в интервью "Российской газете".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы

Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.

Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова Камил Гаджиев: уход Баха — это шанс для российского олимпийского движения Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Последние материалы
Турция, вероятно, не откажется от системы "всё включено"
Ченнинг Татум планирует переснять культовую драму "Привидение"
PlayWay анонсировала новую игру-симулятор Plane Graveyard Simulator
Россияне стали страховать даже почву на участках
Михаил Мишустин поручил конкретизировать меры по улучшению жилищной инфраструктуры
Зампред ЦБ Заботкин: массовая льготная ипотека не повышает доступность жилья
Газпром уменьшил объёмы транспортировки газа в Европу
Строительство дачного дома на осень откладывать не стоит
Лук нужно хранить в тёмном и сухом месте
Что полезнее для здоровья: гречка или рис?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.