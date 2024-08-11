IT-эксперт рассказал, к чему может привести отсутствие IT-ипотеки в Москве и Санкт-Петербурге

На сегодняшний день IT-ипотека недоступна в Москве и Санкт-Петербурге, но она продолжает действовать в регионах. Это может создать сложности для квалифицированных специалистов, особенно учитывая снижение зарплат в отрасли.
Эксперт Али Оздиев отмечает, что дефицит IT-специалистов в Москве и Санкт-Петербурге может привести к оттоку кадров в региональные компании, особенно среди молодых специалистов без собственного жилья.
"Вероятно, будет процент, который примет для себя решение трудоустроиться в региональную IT-компанию. При этом отток, в большей степени коснется молодых спецов у которых еще нет своего жилья", — сказал Оздиев, которого цитирует Газета. Ru.
Оздиев считает, что рост конкуренции среди работодателей и возможность смены места работы каждые три месяца могут привлечь специалистов, но также может вызвать кадровый голод в регионах.
Столичным компаниям следует сосредоточиться на развитии собственных кадров, предлагая дополнительные льготы и возможности для обучения, чтобы сохранить талантливых специалистов и укрепить позиции на рынке.
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