Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опубликован трейлер новой версии диснеевской "Белоснежки"
Важность магния для деревьев: как определить и исправить его нехватку
Ожидаемый выход Civilization 7 намечен на 2025 год
Take-Two подтвердил: Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года
Создатель мода Fallout London раскритиковал Bethesda
Почему Турция запретила Roblox
Российские атлеты покинули Париж до церемонии закрытия Олимпиады
На Олимпиаде в Париже Львов назвали российским городом
США — лидер по добыче нефти в мире

Какой дом лучше построить: одноэтажный или двухэтажный?

1:23
Недвижимость

Сейчас многие владельцы домовладений задаются вопросом, стоит ли возводить двухэтажный дом или обойтись одним этажом?

Какой дом лучше построить: одноэтажный или двухэтажный?
Фото: Pix4free is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported

Одноэтажный дом обычно проще в строительстве, имеет меньше несущих стен и более низкие затраты на фундамент. Он также может быть более удобным для людей с ограниченными физическими возможностями или семей с маленькими детьми, так как не требует лестниц. Однако одноэтажный дом занимает больше места на участке.

Двухэтажный дом, напротив, позволяет использовать площадь участка более эффективно. Если участок небольшой, двухэтажный дом может стать хорошим выбором. Кроме того, некоторые люди предпочитают двухэтажные дома из-за ощущения большего пространства и уединения на втором этаже. Но строительство двухэтажного дома может потребовать более сложного проекта и больших затрат на материалы и работу. Также двухэтажные дома могут быть менее удобны для пожилых людей или людей с ограниченной подвижностью.

В конечном итоге выбор между одноэтажным и двухэтажным домом должен основываться на ваших индивидуальных потребностях и возможностях. Рекомендуется проконсультироваться с архитектором или строителем, чтобы получить более точные оценки стоимости и времени строительства для каждого варианта.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского

Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.

"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Иран поставит в ВС РФ сотни баллистических ракет Fath-360 Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Эксперт рассказал, почему опасные и устаревшие УАЗ-452 пользуются спросом у российских водителей
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
Последние материалы
Ожидаемый выход Civilization 7 намечен на 2025 год
Take-Two подтвердил: Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года
Создатель мода Fallout London раскритиковал Bethesda
Почему Турция запретила Roblox
Российские атлеты покинули Париж до церемонии закрытия Олимпиады
США — лидер по добыче нефти в мире
На Олимпиаде в Париже Львов назвали российским городом
Невролог Ботина: нарушение зрения может указывать на рассеянный склероз
Как правильно пользоваться солнцезащитными средствами с SPF?
Китайские гимнастки завоевали золото в групповом многоборье на Олимпиаде-2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.