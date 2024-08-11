Назван способ не гасить старую задолженность за услуги ЖКХ

Юрист Сивакова: в льготе по оплате ЖКХ не могут отказать из-за старых долгов

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Юрист Ирина Сивакова привела в телеграме три правила, которые стоит знать тем, у кого есть старая задолженнеость по оплате коммунальных услуг.

Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

По её словам, в таких долгах могут оказываться люди вполне приличные: кто-то действительно не платил по квитанциям в силу разных причин, а долг почему-то не взыскивали, а кому-то неожиданно приходит счёт за несколько лет назад — хотя раньше квитанций не было.

Списать старый долг скорее нельзя, чем можно

Однозначной судебной практики нет — чаще суды отказывают гражданам в исках о списании старых долгов.

Но и взыскать его не могут: срок давности по коммунальным долгам — три года.

"Если коммунальная организация решит вдруг взыскать старый долг и обратится в суд, должнику достаточно подать всего одно заявление — о пропуске срока давности истцом, чтобы иск отклонили", — посоветовала эксперт.

"То есть взыскать старые долги нельзя — конечно, при условии, что должник вовремя подаст заявление", — добавила она.

Льготы по оплате коммунальных услуг должны предоставить даже при наличии старого долга

Если должник претендует на субсидию по оплате услуг ЖКХ, ему могут отказать при наличии задолженности. Но только возникшей за три последних года, причём признанной вступившим в законную силу судебным решением (ст. 159-160 ЖК РФ).

Текущими платежами нельзя погашать старые долги

Коммунальщики не имеют права закрывать старые долги текущими платежами. Деньги идут за месяц, указанный в графе "назначение платежа", или, если оно не заполнено, на покрытие "свежих" долгов — не старше трёх лет.