Юрист Ирина Сивакова привела в телеграме три правила, которые стоит знать тем, у кого есть старая задолженнеость по оплате коммунальных услуг.
По её словам, в таких долгах могут оказываться люди вполне приличные: кто-то действительно не платил по квитанциям в силу разных причин, а долг почему-то не взыскивали, а кому-то неожиданно приходит счёт за несколько лет назад — хотя раньше квитанций не было.
Однозначной судебной практики нет — чаще суды отказывают гражданам в исках о списании старых долгов.
Но и взыскать его не могут: срок давности по коммунальным долгам — три года.
"Если коммунальная организация решит вдруг взыскать старый долг и обратится в суд, должнику достаточно подать всего одно заявление — о пропуске срока давности истцом, чтобы иск отклонили", — посоветовала эксперт.
"То есть взыскать старые долги нельзя — конечно, при условии, что должник вовремя подаст заявление", — добавила она.
Если должник претендует на субсидию по оплате услуг ЖКХ, ему могут отказать при наличии задолженности. Но только возникшей за три последних года, причём признанной вступившим в законную силу судебным решением (ст. 159-160 ЖК РФ).
Коммунальщики не имеют права закрывать старые долги текущими платежами. Деньги идут за месяц, указанный в графе "назначение платежа", или, если оно не заполнено, на покрытие "свежих" долгов — не старше трёх лет.
Ошибки в процессе варки могут привести к тому, что мясо станет сухим, жёстким или переваренным.