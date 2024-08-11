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Как отчистить белый подоконник, чтобы соседка ахнула от зависти

Три средства для отбеливания подоконника до состояния нового
1:29
Недвижимость

Если оценивать чистоту в доме, подоконник часто становится её самым злостным нарушителем — местом скопления грязи и пятен. Отпечатки пальцев, следы от горшков с растениями, детские художества — всё это может оставить свой неизгладимый след на белой поверхности. Но не стоит отчаиваться! Есть несколько простых способов вернуть подоконнику его первоначальную белизну.

Три средства для отбеливания подоконника до состояния нового
Фото: PxHere is licensed under CC0

Сода

Отличное абразивное средство, которое поможет избавиться от въевшихся пятен. Просто смешайте небольшое количество соды с водой до состояния пасты и нанесите её на загрязнённые участки. Оставьте на несколько минут, затем аккуратно потрите мягкой щёткой или губкой. После этого тщательно промойте подоконник теплой водой.

Лимон

Лимонный сок обладает естественными отбеливающими свойствами и может помочь осветлить жёлтые пятна. Нанесите его на пятно и оставьте на несколько минут. Затем протрите поверхность влажной тряпкой.

Перекись водорода

Также известна своими отбеливающими свойствами. Нанесите перекись на пятно и оставьте на несколько минут. Затем протрите поверхность влажной тряпкой.

Не забывайте, что перед использованием любого из этих методов, всегда рекомендуется проверить их действие на небольшом незаметном участке подоконника, чтобы убедиться, что они не повредят поверхность.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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