Нашлось неожиданное применение старому тюлю: спасёт от жары ваш балкон

Как защитить балкон на солнечной стороне от палящих лучей

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Аномальная жара позади, но лето может ещё не раз проявить себя погодными выкрутасами. Поэтому рады поделиться с вами советом о защите балкона от палящих лучей солнца.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Если со стеклопакетами всё просто — можно выбрать рольшторы, жалюзи или обычные занавески, то с раздвижными алюминиевыми рамами дело обстоит сложнее.

Поможет — вы не поверите! — старый тюль.

Итак, вам понадобятся:

гардинное полотно, размер которого равен общей площади балконных рам;

крахмал или мука, кастрюля и вода для приготовления клейстера;

линейка, карандаш, большие ножницы и столовая ложка.

Сгодится любой тип тюля — густой или редкий, с крупным рисунком или без него, чисто белый или цветной. Главное — подобрать подходящий узор, который будет гармонировать с общим стилем вашего балкона.

Первым делом измерьте ширину и высоту одной балконной рамы. Затем умножьте эти значения на количество рам, чтобы получить общую площадь. Перенесите эти размеры на занавеску, используя линейку и карандаш.

Вырежьте необходимое количество прямоугольников, равное количеству рам. Тщательно вымойте стёкла и дайте им высохнуть. Приготовьте клейстер, добавив раствор крахмала или муки в кипящую воду при активном перемешивании. Дайте ему остыть до комнатной температуры.

Погрузите вырезанный кусок тюля в клейстер и дайте ему пропитаться. Отожмите лишнюю жидкость, чтобы ткань была слегка влажной.

Аккуратно расправьте тюль по стеклу, избегая образования складок. Используйте салфетку или ветошь, чтобы равномерно распределить материал по поверхности.

Чтобы очистить тюль от пыли, достаточно протереть его влажной тряпкой. Осенью или через год можно легко снять аппликации со стекол, не повредив их. Более того, крахмал придаст им дополнительный блеск.