Как выбрать шторы: советы по выбору цвета и длины для идеального интерьера

Дизайнер поделился секретами выбора штор

Шторы выполняют две ключевые функции: они регулируют уровень естественного света и добавляют уют в интерьер. Поэтому правильный выбор штор крайне важен.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ефремов, CC BY-SA 4.0

Неудачный выбор текстиля может существенно испортить атмосферу квартиры, утверждает дизайнер Юлия Тычино.

Ошибки, которые часто допускаются при выборе штор:

Шторы не выделяются

Некоторые люди стремятся к монохромному интерьеру, в результате чего цвет штор сливается с общим фоном комнаты. Такое решение выглядит неоригинально и может сделать интерьер скучным.

Шторы слишком яркие

С другой стороны, стоит избегать штор с яркими цветами или экстравагантными принтами, которые могут перетянуть внимание на себя и нарушить гармонию в интерьере.

Длина штор

Шторы, которые не достигают пола, выглядят дешевле. Для гостиных и спален лучше выбирать модели в пол — это придаст интерьеру более законченный и дорогой вид.