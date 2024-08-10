Шторы выполняют две ключевые функции: они регулируют уровень естественного света и добавляют уют в интерьер. Поэтому правильный выбор штор крайне важен.
Неудачный выбор текстиля может существенно испортить атмосферу квартиры, утверждает дизайнер Юлия Тычино.
Ошибки, которые часто допускаются при выборе штор:
Шторы не выделяются
Некоторые люди стремятся к монохромному интерьеру, в результате чего цвет штор сливается с общим фоном комнаты. Такое решение выглядит неоригинально и может сделать интерьер скучным.
Шторы слишком яркие
С другой стороны, стоит избегать штор с яркими цветами или экстравагантными принтами, которые могут перетянуть внимание на себя и нарушить гармонию в интерьере.
Длина штор
Шторы, которые не достигают пола, выглядят дешевле. Для гостиных и спален лучше выбирать модели в пол — это придаст интерьеру более законченный и дорогой вид.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.