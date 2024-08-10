Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интересный рецепт корн-догов
В Италии нашли способ уменьшить популярность Гавайской пиццы
Chevrolet Monza становится доступнее: актуальные цены на автомобили
Россия накопила запасов бензина на 2,03 миллиона тонн
Кошки откусывают усы котятам, чтобы сохранить им жизнь
Дженна Ортега высказалась о политкорректности в киноиндустрии
Как делать "приседания пистолетиком"? Рассказал эксперт Ходырев
Подходящий октановый номер для турбированных автомобилей: что нужно знать
Дерматолог Баранова назвала причиной целлюлита эстрогенодоминирование

Как избежать устаревших элементов в современном интерьере: советы дизайнеров

Три ошибки, превращающие ваш интерьер в "бабушкин" стиль
1:30
Недвижимость

Дизайнеры интерьеров с осторожностью относятся к элементам из прошлого. Сегодня наблюдается тренд на включение предметов советского быта в современные интерьеры.

Три ошибки, превращающие ваш интерьер в "бабушкин" стиль
Фото: commons.wikimedia.org by Olga North, CC0

Это может выглядеть интересно и даже уникально. Однако "бабушкиные" интерьеры у профессионалов не вызывают восторга. Скорее наоборот.

Эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино выделила ключевые признаки таких интерьеров.

Есть три вещи, которые могут превратить современный и уютный дом в нечто похожее на прошлое.

Накидки на мягкой мебели
Накидки или покрывала, независимо от их размера и цвета, придают интерьеру дешевый вид. Несмотря на то, что они защищают мебель от загрязнений и износа, в настоящее время они не в моде.

Сервиз и сервант
В советские времена посуда на стеклянных полках считалась украшением и символом достатка. Хрусталь и чайные сервизы были показательными элементами интерьера. Однако, несмотря на растущий интерес к уникальным вещам из советского прошлого, возрождать эту традицию не стоит.

Кухонный уголок
Это изобретение конца прошлого века критикуется повсеместно. Угловые скамьи или кухонные уголки были практичны, позволяя хранить редко используемые вещи. Но современные хозяйки предпочитают избавляться от лишнего и не допускать захламления кухни.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского

Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.

"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сладкое наслаждение из русской кухни: рецепт приготовления торта Наполеон
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
В нападении на Курскую область могли участвовать экс-заключённые Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Ситуация на Курском приграничье. "Враг получает кувалдой по голове, сжигается всё и вся. Добро пожаловать в ад"
"Рыбарь" рассказал, почему сеял панику в Сети: бойцы ошиблись
Уникальная уругвайская икра завоёвывает мир: всплеск спроса и производства
Уникальная уругвайская икра завоёвывает мир: всплеск спроса и производства
Последние материалы
Россия накопила запасов бензина на 2,03 миллиона тонн
Кошки откусывают усы котятам, чтобы сохранить им жизнь
Как делать "приседания пистолетиком"? Рассказал эксперт Ходырев
Дженна Ортега высказалась о политкорректности в киноиндустрии
Подходящий октановый номер для турбированных автомобилей: что нужно знать
Дерматолог Баранова назвала причиной целлюлита эстрогенодоминирование
Эксперт по финансовым рынкам Голубовский: создать биткоин может кто угодно
Эксперт Черненко перечислил пять категорий опасных приложений на телефоне
Политолог Гагарин: "Маховик насилия в Британии будет раскручиваться"
Курская операция ВСУ ставила задачу вынудить ВС РФ остановить наступление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.