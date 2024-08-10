Как избежать устаревших элементов в современном интерьере: советы дизайнеров

Три ошибки, превращающие ваш интерьер в "бабушкин" стиль

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дизайнеры интерьеров с осторожностью относятся к элементам из прошлого. Сегодня наблюдается тренд на включение предметов советского быта в современные интерьеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Olga North, CC0

Это может выглядеть интересно и даже уникально. Однако "бабушкиные" интерьеры у профессионалов не вызывают восторга. Скорее наоборот.

Эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино выделила ключевые признаки таких интерьеров.

Есть три вещи, которые могут превратить современный и уютный дом в нечто похожее на прошлое.

Накидки на мягкой мебели

Накидки или покрывала, независимо от их размера и цвета, придают интерьеру дешевый вид. Несмотря на то, что они защищают мебель от загрязнений и износа, в настоящее время они не в моде.

Сервиз и сервант

В советские времена посуда на стеклянных полках считалась украшением и символом достатка. Хрусталь и чайные сервизы были показательными элементами интерьера. Однако, несмотря на растущий интерес к уникальным вещам из советского прошлого, возрождать эту традицию не стоит.

Кухонный уголок

Это изобретение конца прошлого века критикуется повсеместно. Угловые скамьи или кухонные уголки были практичны, позволяя хранить редко используемые вещи. Но современные хозяйки предпочитают избавляться от лишнего и не допускать захламления кухни.