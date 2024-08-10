Никто не станет оспаривать, что в Советском Союзе уделялось значительное внимание жилищному строительству.
Пусть квартиры не отличались особой изысканностью, удобством и просторностью, но одно можно утверждать точно: все элементы проектов жилых домов были продуманы и реализованы с определённой целью.
Например, окно между ванной и кухней. Причины его появления объяснила дизайнер Юлия Тычино.
Такое окно, являющееся характерной чертой советских многоквартирных домов, особенно часто встречавшейся в хрущевках, со временем обросло множеством мифов.
Однако в действительности эти окна устанавливались в старых квартирах в соответствии с санитарными нормами того времени. Они были частью проектов домов, строительство которых активно велось в 1950-е годы, когда в СССР шла борьба с туберкулёзом.
Считалось, что солнечный свет, проникающий в помещения дома хотя бы два часа в сутки, будет способствовать уничтожению туберкулёзной палочки.
С течением времени стало понятно, что это решение было далеко не идеальным. И когда туберкулёз удалось победить, от окон между ванной и кухней полностью отказались.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.