Почему в хрущевках устанавливались окна между ванной и кухней: история и мифы

Почему в хрущевках устанавливались окна между ванной и кухней

Никто не станет оспаривать, что в Советском Союзе уделялось значительное внимание жилищному строительству.

Фото: Wikipedia by Chet B Long, CC BY-SA 3.0

Пусть квартиры не отличались особой изысканностью, удобством и просторностью, но одно можно утверждать точно: все элементы проектов жилых домов были продуманы и реализованы с определённой целью.

Например, окно между ванной и кухней. Причины его появления объяснила дизайнер Юлия Тычино.

Такое окно, являющееся характерной чертой советских многоквартирных домов, особенно часто встречавшейся в хрущевках, со временем обросло множеством мифов.

Однако в действительности эти окна устанавливались в старых квартирах в соответствии с санитарными нормами того времени. Они были частью проектов домов, строительство которых активно велось в 1950-е годы, когда в СССР шла борьба с туберкулёзом.

Считалось, что солнечный свет, проникающий в помещения дома хотя бы два часа в сутки, будет способствовать уничтожению туберкулёзной палочки.

С течением времени стало понятно, что это решение было далеко не идеальным. И когда туберкулёз удалось победить, от окон между ванной и кухней полностью отказались.