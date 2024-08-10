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Как использовать черный цвет в интерьере: советы дизайнера

Как использовать черный цвет в интерьере
Недвижимость

Многие знают, что темные оттенки считаются одними из самых элегантных для интерьера.

Как использовать черный цвет в интерьере
Фото: PxHere is licensed under CC0

Однако не все умеют правильно с ними работать.

Если использовать черный и другие темные цвета неумело, интерьер может напоминать склеп или темницу, предупреждает эксперт в области дизайна Юлия Тычино.

На что стоит обратить внимание при выборе черного цвета:

Это невероятно элегантно
Даже если допустить небольшие ошибки в использовании этого оттенка, интерьер всё равно будет выглядеть роскошно и стильно.

Темные цвета ассоциируются с дорогими интерьерами, поэтому любителям утонченных решений стоит присмотреться к ним.

Идеальное сочетание с золотом
Если вам по душе гламурная эстетика, нет необходимости использовать "детский" розовый. Черный станет более утонченным и продуманным выбором.

Особенно эффектно это будет смотреться, если добавить в интерьер золотые элементы.

Работа с пространством
Известно, что белые и светлые цвета визуально расширяют пространство. Однако немногие знают, что черный тоже способен на это.

В этом случае стоит применять его не только для стен, но и для потолка.

Подходит к любым "соседям"
Черный цвет универсален. Сложно найти оттенок или текстуру, которые не сочетались бы с ним.

В итоге ваша квартира всегда будет выглядеть стильно и достойно.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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