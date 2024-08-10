Зеркала окружены множеством суеверий, но доказать их мистическую силу трудно.
В интерьере зеркала размещают, следуя принципам фэншуй или приметам. Однако дизайнеры смотрят на это иначе.
Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась советами, как сделать зеркало не просто утилитарным предметом, а декоративным элементом.
Правильное размещение зеркала может значительно украсить ваше жилище.
Во-первых, учитывайте высоту
Обычно зеркало вешают так, чтобы каждый член семьи мог видеть своё отражение в полный рост.
Но если зеркало служит декоративным элементом, его высота не должна превышать 1,5 метра.
Во-вторых, учитывайте ширину
Зеркала могут визуально изменять пространство, но это не значит, что их можно вешать в узком коридоре.
Для комфортного использования между человеком и зеркалом должно быть около полутора метров расстояния.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.