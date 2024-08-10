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Как правильно выбрать место для зеркала в интерьере: советы эксперта

Как правильно выбрать место для зеркала в интерьере
Недвижимость

Зеркала окружены множеством суеверий, но доказать их мистическую силу трудно.

Как правильно выбрать место для зеркала в интерьере
Фото: Pexels by Athena, CC0

В интерьере зеркала размещают, следуя принципам фэншуй или приметам. Однако дизайнеры смотрят на это иначе.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась советами, как сделать зеркало не просто утилитарным предметом, а декоративным элементом.

Правильное размещение зеркала может значительно украсить ваше жилище.

Во-первых, учитывайте высоту
Обычно зеркало вешают так, чтобы каждый член семьи мог видеть своё отражение в полный рост.

Но если зеркало служит декоративным элементом, его высота не должна превышать 1,5 метра.

Во-вторых, учитывайте ширину
Зеркала могут визуально изменять пространство, но это не значит, что их можно вешать в узком коридоре.

Для комфортного использования между человеком и зеркалом должно быть около полутора метров расстояния.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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