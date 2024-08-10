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Как избавиться от ненужных вещей и освободить пространство в доме

Эксперт рассказал, как освободить дом от ненужных вещей
1:59
Недвижимость

Склонность к накоплению ненужных вещей встречается у многих людей.

Эксперт рассказал, как освободить дом от ненужных вещей
Фото: unsplash.com by farin sadiq, PDM

Неисправная техника, старые школьные тетради, одежда, которая стала мала — все это лишь создает беспорядок и лишает вас комфорта в собственном доме.

Эксперт и дизайнер Юлия Тычино рассказала о таких вещах подробнее.

Старые мобильные телефоны
Некоторые люди хранят старые телефоны из-за сентиментальных причин, другие — с практическими намерениями. Один рабочий телефон про запас на случай поломки основного устройства действительно стоит оставить, но остальные лучше разобрать на запчасти.

Сломанная бытовая техника
Если вам нужны такие приборы, как блендер или электрочайник, вы отремонтируете их сразу после поломки. Но если вы уже давно заменили их новыми, а старые устройства пылятся на балконе, скорее всего, они вам больше не нужны. Лучшее решение — избавиться от них, освободив пространство.

Офисная канцелярия
Некоторые вещи, такие как дырокол, канцелярский нож, корректор и степлер, полезны в офисе, но зачем они дома? Если после увольнения вы взяли их с собой и до сих пор не использовали, возможно, стоит собрать их все в одну коробку и избавиться от них.

Старые блокноты и записные книжки
В старых ежедневниках хранится информация, которая была актуальна несколько лет назад, но сейчас уже утратила свою ценность. Нужно ли их хранить? Если важно сохранить номера из старой записной книжки, перенесите их в контакты вашего смартфона.

Музыкальные инструменты, на которых никто не играет
Фортепиано часто передается по наследству или остается от предыдущих жильцов. Со временем оно превращается в полку для вещей. Если у вас нет желания научиться играть, лучше подумать о продаже инструмента, чтобы освободить пространство.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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