Необычное преступление: японский агент недвижимости похитил двух школьниц и обучал их своему бизнесу

Японец похитил двух школьниц и обучал их продавать квартиры

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Японии задержали 37-летнего владельца агентства недвижимости, который похитил двух школьниц и удерживал их у себя в течение двух месяцев, обучая продавать недвижимость, как сообщает издание Next Shark.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

Риелтор завязал знакомство с девочками через социальные сети. Когда одна из школьниц выразила желание сбежать из дома, он предложил ей проживание у себя, пообещав покрывать все расходы при условии, что она будет учиться.

Мужчина также упомянул, что у него уже проживает другая девушка.

Полиция вышла на похитителя благодаря переписке с жертвами. Было установлено, что девушки находились в отдельном доме, могли свободно выходить, у них был доступ к еде и телефону.

"Я хотел, чтобы в будущем они работали в моей фирме", — пояснил задержанный.