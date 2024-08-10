Необычное преступление: японский агент недвижимости похитил двух школьниц и обучал их своему бизнесу

В Японии задержали 37-летнего владельца агентства недвижимости, который похитил двух школьниц и удерживал их у себя в течение двух месяцев, обучая продавать недвижимость, как сообщает издание Next Shark.
Риелтор завязал знакомство с девочками через социальные сети. Когда одна из школьниц выразила желание сбежать из дома, он предложил ей проживание у себя, пообещав покрывать все расходы при условии, что она будет учиться.
Мужчина также упомянул, что у него уже проживает другая девушка.
Полиция вышла на похитителя благодаря переписке с жертвами. Было установлено, что девушки находились в отдельном доме, могли свободно выходить, у них был доступ к еде и телефону.
"Я хотел, чтобы в будущем они работали в моей фирме", — пояснил задержанный.
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