Зеленоград стал лидером по росту цен на новостройки в Московском регионе

Зеленоградский округ Москвы занял первое место по темпам роста цен на новостройки.
Средняя цена за квадратный метр в ЗелАО увеличилась на 4,04% по сравнению с июнем. Второе место по приросту стоимости квадратного метра занял Центральный округ (2%), а третье место — Южный округ (1,54%).
В первую пятёрку также вошли Северный (1,09%) и Юго-Западный (0,7%) округа. В четырёх округах зафиксировано снижение средней стоимости квадратного метра на первичном рынке. Максимальное снижение цены отмечено в Восточном округе — на 3,5%.
Средняя цена квадратного метра на первичном рынке в июле 2024 года составила 576,6 тысячи рублей.
Лидирующие позиции Зеленоградского округа объясняются появлением новых жилых комплексов с высокой средней стоимостью квадратного метра.
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