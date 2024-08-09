Зеленоград стал лидером по росту цен на новостройки в Московском регионе

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зеленоградский округ Москвы занял первое место по темпам роста цен на новостройки.

Фото: commons.wikimedia.org by Maxim atayants, CC BY-SA 4.0

Средняя цена за квадратный метр в ЗелАО увеличилась на 4,04% по сравнению с июнем. Второе место по приросту стоимости квадратного метра занял Центральный округ (2%), а третье место — Южный округ (1,54%).

В первую пятёрку также вошли Северный (1,09%) и Юго-Западный (0,7%) округа. В четырёх округах зафиксировано снижение средней стоимости квадратного метра на первичном рынке. Максимальное снижение цены отмечено в Восточном округе — на 3,5%.

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке в июле 2024 года составила 576,6 тысячи рублей.

Лидирующие позиции Зеленоградского округа объясняются появлением новых жилых комплексов с высокой средней стоимостью квадратного метра.