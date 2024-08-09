Архитекторы разрабатывают дворы нового поколения

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Компания Legenda разработала новый подход к благоустройству территории жилых комплексов. Благоустройство двора — один из ключевых критериев при выборе новостройки.

Фото: Wikipedia by Александр Спиридонов, CC BY 3.0

Legenda использует функциональный подход к проектированию дворов, который учитывает возрастную психологию, инсоляцию (освещение солнечными лучами) и безопасность. Застройщик внедряет функционально-компонентный подход, отвечающий потребностям жильцов.

Новый подход к дворам Legenda основан на четырёх принципах: геймификации (создание условий для гармоничного развития детей и активного отдыха), органомики (озеленение, ландшафтный баланс и флорикультура), мультисценарности (обеспечение комфорта и разнообразия для жителей в любое время суток и сезон) и безопасности (достигается благодаря грамотному зонированию и обеспечению безопасности, включая видеонаблюдение и охрану).