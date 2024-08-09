Владимир Путин установил максимальный срок в три года для освоения земельных участков дачниками.
Согласно новому закону, правительство имеет право определять признаки неиспользования участков. Владельцы участков обязаны использовать их по назначению.
Ранее не были определены сроки и признаки неиспользования земли. Изменения в законодательстве направлены на защиту владельцев участков от произвольных оценок со стороны проверяющих органов.
Цель законопроекта — помочь гражданам освоить земельные участки. Он решает проблему заброшенных и неосвоенных участков. Основная задача — не наказание владельцев, а возвращение их на участки для надлежащего использования.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.