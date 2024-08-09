Дачникам дали три года на освоение участков

Дачникам дали 3 года на освоение земли. Что будет, если не успеешь

Владимир Путин установил максимальный срок в три года для освоения земельных участков дачниками.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

Согласно новому закону, правительство имеет право определять признаки неиспользования участков. Владельцы участков обязаны использовать их по назначению.

Ранее не были определены сроки и признаки неиспользования земли. Изменения в законодательстве направлены на защиту владельцев участков от произвольных оценок со стороны проверяющих органов.

Цель законопроекта — помочь гражданам освоить земельные участки. Он решает проблему заброшенных и неосвоенных участков. Основная задача — не наказание владельцев, а возвращение их на участки для надлежащего использования.