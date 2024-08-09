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Инвестиции в недвижимость Дубая: успехи и ошибки, которые могут стоить вам состояния

Рынок жилья Дубае продолжает расти
1:06
Недвижимость

Рынок недвижимости Дубая активно растёт благодаря интересу со стороны россиян, которые входят в число крупнейших иностранных покупателей.

Рынок жилья Дубае продолжает расти
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение

В первом полугодии 2024 года активность на рынке выросла на 30% по сравнению с 2023 годом. Цены на недвижимость также выросли: на апартаменты на 11%, виллы на 21%, а земельные участки подорожали на 124%. Это связано с высоким спросом и активностью девелоперов.

Несмотря на рост цен, недвижимость в Дубае остаётся более доступной по сравнению с такими мегаполисами, как Майами и Гонконг. Инвесторов привлекает отсутствие подоходного налога, что делает аренду выгодной — доходность может достигать 17-20% в год.

Однако неподготовленным инвесторам следует быть осторожными: на рынке много брокеров, и без глубокого понимания местной специфики легко ошибиться. Важно тщательно исследовать рынок и проверять застройщиков, пишет РБК.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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