Министерство строительства прогнозирует возможное снижение объемов ввода жилья в России, несмотря на текущий рост показателей.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин выразил мнение, что эффективность работы в этой сфере может не сохраниться на прежнем уровне, отметив наличие факторов, способствующих снижению.
Он указал, что одним из негативных факторов для строительного рынка являются изменения в условиях льготной ипотеки.
Файзуллин также сообщил, что в настоящее время в России строится около 115 миллионов квадратных метров жилья, что соответствует почти 2,5 миллионам квартир.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.