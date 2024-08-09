Новый кризис на рынке недвижимости: глава Минстроя раскрывает причины

Минстрой РФ ожидает снижения темпов строительства жилья

0:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Министерство строительства прогнозирует возможное снижение объемов ввода жилья в России, несмотря на текущий рост показателей.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Глава Минстроя Ирек Файзуллин выразил мнение, что эффективность работы в этой сфере может не сохраниться на прежнем уровне, отметив наличие факторов, способствующих снижению.

Он указал, что одним из негативных факторов для строительного рынка являются изменения в условиях льготной ипотеки.

Файзуллин также сообщил, что в настоящее время в России строится около 115 миллионов квадратных метров жилья, что соответствует почти 2,5 миллионам квартир.