Цветные вещи не любят стирки в горячей воде и от этого могут потускнеть.
Если есть пятна, нанесите моющее средство непосредственно на пятно перед стиркой. После стирки сразу же уберите одежду с барабана. Это предотвратит "миграцию краски".
Цветное постельное белье (хлопчатобумажное и льняное) лучше стирать при температуре 40°С (не выше 60°С), а белое белье можно даже кипятить при температуре 90 градусов с использованием средств с отбеливающими ингредиентами.
Желательно одновременно стирать одежду только одинаковых или похожих оттенков, например, красные вещи вместе с оранжевыми, а розовые вещи вперемешку со светло-фиолетовыми.
Светлые вещи бежевого, голубого и желтого цветов можно стирать вместе, по возможности используя деликатное моющее средство.
Темно-синие, коричневые и серые вещи также можно стирать вместе.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.