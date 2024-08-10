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Как правильно стирать цветные вещи: все правила и нюансы

Советы, как правильно стирать цветные вещи
1:09
Недвижимость

Цветные вещи не любят стирки в горячей воде и от этого могут потускнеть.

Советы, как правильно стирать цветные вещи
Фото: PxHere by rawpixel.com, CC0

Как правильно стирать цветные вещи

Если есть пятна, нанесите моющее средство непосредственно на пятно перед стиркой. После стирки сразу же уберите одежду с барабана. Это предотвратит "миграцию краски".

В каком режиме лучше стирать цветные вещи

Цветное постельное белье (хлопчатобумажное и льняное) лучше стирать при температуре 40°С (не выше 60°С), а белое белье можно даже кипятить при температуре 90 градусов с использованием средств с отбеливающими ингредиентами.

Как стирать цветные вещи по цвету

Желательно одновременно стирать одежду только одинаковых или похожих оттенков, например, красные вещи вместе с оранжевыми, а розовые вещи вперемешку со светло-фиолетовыми.

Светлые вещи бежевого, голубого и желтого цветов можно стирать вместе, по возможности используя деликатное моющее средство.

Темно-синие, коричневые и серые вещи также можно стирать вместе. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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