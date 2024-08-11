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Сравнили линолеум и паркет, и вот что получилось

Что лучше постелить на пол современной квартиры — паркет или линолеум
1:28
Недвижимость

Линолеум и паркет — пожалуй, самые популярные виды напольных покрытий. Каждый из них имеет свои уникальные характеристики, которые делают их подходящими для различных условий использования.

Что лучше постелить на пол современной квартиры — паркет или линолеум
Фото: Flickr by Hannah and Simon, CC BY-ND 2.0

Линолеум изготавливается из смеси натуральных материалов, таких как льняное масло, древесная мука и смолы. Он обладает высокой устойчивостью к влаге и пятнам, легко чистится и обслуживается. Линолеум можно считать хорошим выбором для помещений с высокой проходимостью, потому что он прочный и долговечный. Однако такой пол может быть скользким, особенно если он мокрый, и не применим в помещениях с высокими температурами, так как он может деформироваться при нагревании.

Паркет делают из натурального дерева, чем обусловлен его абсолютно естественный вид. Он добавляет тепла и комфорта в любое помещение. Паркет также обладает хорошей звукоизоляцией и может быть восстановлен несколько раз, что удлиняет его срок службы. Но и уход за ним нужен довольно трудоёмкий, иначе он быстро придёт в негодность. Имейте в виду, что паркет страшно боится влажности.

Выбор между линолеумом и паркетом зависит от многих факторов, включая бюджет, личные предпочтения, условия использования и требования к напольному покрытию, и, в конечном счёте, остаётся за вами.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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