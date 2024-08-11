"Для должников поблажек не будет", — предупредили в Госдуме: вывесят в ГИС ЖКХ, как раньше у подъезда

Информацию о должниках по квартплате разрешат вносить в Государственную информационную систему ЖКХ. Соответствующий приказ готовит Минстрой РФ, он должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.
"Мы идём по пути цифровизации и удобства в отрасли. Это значит, что и для должников поблажек не будет: вся информация будет в формате онлайн, в ГИС ЖКХ, чтобы процесс взыскания был проще", — объяснил "Парламентской газете" зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Это направлено на решение вопроса с просуживанием задолженности. У нас, к сожалению, зачастую поставщики услуг и ресурсов не могут обратиться в суды, потому что у них нет персональных сведений о должниках. Поэтому сейчас идёт попытка агрегировать эту информацию", — подтвердила его коллега из того же комитета Светлана Разворотнева.
По её словам, пока не ясно, где будут брать персональную информацию, с учётом того, что её получение и распространение запрещено.
К слову, именно этот фактор стал основной причиной запрета на вывешивание списков должников у подъезда.
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