Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении гарантийных условий на квартиры в новостройках, сообщает в пятницу "Домклик".
С 1 сентября, когда закон вступает в силу, минимальный гарантийный срок на жильё в новостройке, в течение которого застройщик обязан устранять обнаруженные недостатки, снижается с пяти до трёх лет.
Изменения касаются конструктивных элементов здания: стен, крыши, окон и так далее. Гарантийный срок технологическое и инженерное оборудование — и сейчас три года.
Кроме того, исключается двойная ответственность для застройщиков за несвоевременное устранение недостатков жилья — стало невозможным применение норм закона "О защите прав потребителей".
Теперь в соответствии с законом "Об участии в долевом строительстве" неустойка будет взыскиваться в размере 1/150 от ставки ЦБ при покупке жилья для личных нужд или 1/300, если оно было приобретено в других целях.
Также снижен с 50% до 5% штраф, который девелоперы платят от суммы, присуждённой к выплате дольщику за нарушение договора.
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