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Путин подписал закон об изменении гарантийных условий на квартиры в новостройках

С 1 сентября гарантийный срок на новое жильё снижается до трёх лет
1:13
Недвижимость

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении гарантийных условий на квартиры в новостройках, сообщает в пятницу "Домклик".

С 1 сентября гарантийный срок на новое жильё снижается до трёх лет
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

С 1 сентября, когда закон вступает в силу, минимальный гарантийный срок на жильё в новостройке, в течение которого застройщик обязан устранять обнаруженные недостатки, снижается с пяти до трёх лет.

Изменения касаются конструктивных элементов здания: стен, крыши, окон и так далее. Гарантийный срок технологическое и инженерное оборудование — и сейчас три года.

Кроме того, исключается двойная ответственность для застройщиков за несвоевременное устранение недостатков жилья — стало невозможным применение норм закона "О защите прав потребителей".

Теперь в соответствии с законом "Об участии в долевом строительстве" неустойка будет взыскиваться в размере 1/150 от ставки ЦБ при покупке жилья для личных нужд или 1/300, если оно было приобретено в других целях.

Также снижен с 50% до 5% штраф, который девелоперы платят от суммы, присуждённой к выплате дольщику за нарушение договора.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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