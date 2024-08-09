Как выбрать идеальную фокусную точку для спальни: советы от эксперта по интерьеру

Фокусная точка — это элемент, который привлекает первоочередное внимание при входе в помещение.
Правильно выбранная акцентная деталь помогает улучшить внешний вид комнаты и отвлекает взгляд от недостатков интерьера, таких как теснота, низкие потолки, громоздкая мебель, неудачные сочетания цветов или нехватка освещения.
Что же может стать идеальной фокусной точкой для спальни?
По мнению Юлии Тычино, эксперта по дизайну и интерьеру, кровать не является лучшим выбором для этой роли, особенно если она слишком велика для небольшого помещения. Также не рекомендуется использовать в качестве фокуса светильник или телевизор.
Оптимальным вариантом будет картина. Большое, выразительное и яркое изображение, расположенное над кроватью, станет отличным акцентом для спальни и отвлечет внимание от недостатков интерьера. При правильном выборе и размещении произведения искусства могут стать украшением, которое никогда не испортит общий вид комнаты.
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