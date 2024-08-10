Подведены первые плачевные итоги завершения льготной ипотеки в Москве

Отмена льготной ипотеки привела к снижению спроса на новое жильё на 30% в июле

Аналитики Level Group подвели первые плачевные итоги завершения льготной ипотеки в Москве. Их сообщила РИАМО директор по стратегическому маркетингу и продукту компании Александра Мамохина.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

В июле было заключено на 30% меньше договоров с долевым участие (ДДУ), чем в июне, и на 20% меньше, чем в июле прошлого года.

В пересчёте на квадратные метры спрос упал на 27% по сравнению с июнем и на 18% к прошлогоднему июлю.

Количество ипотечных сделок в июле уменьшилось на 42% относительно июня, а по сравнению с июлем 2023-го — на 28%.

Доля ипотечных сделок от общего объёма зарегистрированных ДДУ — 63%, неипотечных — 37%, тогда как в июле 2023 года было 70% и 30% соответственно.

"Отметим, что эти цифры не полностью отражают изменения, происходящие на рынке, так как часть сделок могла быть связана с договоренностями июня", — предупредила Мамохина.

Неипотечный спрос по сравнению с прошлым годом остался практически на том же уровне, добавила она.