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Японский стиль и низкая мебель: секреты для повышения пространства в помещении

Эффективные способы коррекции высоты потолков в квартире
1:11
Недвижимость

Если вам нужно скорректировать высоту потолков в квартире, первым делом обратите внимание на мебель в ваших комнатах.

Эффективные способы коррекции высоты потолков в квартире
Фото: commons.wikimedia.org by George W. Bush Presidential Center, CC0

По словам дизайнера Юлии Тычино одним из самых простых способов визуально "поднять" потолок является использование низкой мебели.

При покупке мебели стоит сразу указать продавцу, что вам нужны предметы интерьера в японском стиле.

Вы можете обустроить всю квартиру или дом в этом стиле, например, разместив подушки для сидения на полу и поставив небольшой журнальный столик в центре комнаты, который также может использоваться как обеденный стол.

Если из окна открывается красивый вид, низкая мебель подчеркнет ощущение простора в помещении.

Избегайте массивных предметов, так как они могут перегрузить пространство и создать ощущение тесноты.

Не стоит наполнять помещение лишними вещами и декором — каждый лишний предмет только усилит ощущение замкнутости.

При оформлении интерьера лучше следовать принципам минимализма: убирайте в ящики или шкафы все ненужные вещи, оставляя на виду только декор и самые необходимые предметы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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