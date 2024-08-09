Практичные советы по ремонту ванной комнаты: как создать удобное и эстетичное пространство

Ошибки, которых стоит избегать при ремонте ванной комнаты

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Нельзя рассматривать ванную комнату или совмещенный санузел как пространство, недостойное внимания и расходов. При грамотном подходе ванная может стать органичным продолжением квартиры.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, CC BY 2.0

Эксперт по дизайну и интерьеру из сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино поделилась советами о том, на что обратить внимание при ремонте ванной комнаты.

Первое — это практичность

Даже незначительная деталь, такая как полотенца, висящие далеко от раковины, может оставить негативное впечатление у гостей.

Также важно предусмотреть удобное место для корзины с грязным бельем, чтобы она не затрудняла передвижение.

Второе — эстетичность

Кроме удобства расположения всех предметов, важно, чтобы пребывание в ванной комнате было комфортным.

Например, в совмещенном санузле стоит учесть расположение унитаза так, чтобы его не было видно при открытых дверях.

Третье — это простота уборки

Отделочные материалы, аксессуары и другие элементы должны быть выбраны так, чтобы уборка не вызывала сложностей.