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Практичные советы по ремонту ванной комнаты: как создать удобное и эстетичное пространство

Ошибки, которых стоит избегать при ремонте ванной комнаты
1:10
Недвижимость

Нельзя рассматривать ванную комнату или совмещенный санузел как пространство, недостойное внимания и расходов. При грамотном подходе ванная может стать органичным продолжением квартиры.

Ошибки, которых стоит избегать при ремонте ванной комнаты
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, CC BY 2.0

Эксперт по дизайну и интерьеру из сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино поделилась советами о том, на что обратить внимание при ремонте ванной комнаты.

Первое — это практичность
Даже незначительная деталь, такая как полотенца, висящие далеко от раковины, может оставить негативное впечатление у гостей.

Также важно предусмотреть удобное место для корзины с грязным бельем, чтобы она не затрудняла передвижение.

Второе — эстетичность
Кроме удобства расположения всех предметов, важно, чтобы пребывание в ванной комнате было комфортным.

Например, в совмещенном санузле стоит учесть расположение унитаза так, чтобы его не было видно при открытых дверях.

Третье — это простота уборки
Отделочные материалы, аксессуары и другие элементы должны быть выбраны так, чтобы уборка не вызывала сложностей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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