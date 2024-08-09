Как правильно использовать белый цвет в интерьере: советы дизайнера

Некоторые люди, утверждающие, что "устали" от белого интерьера, часто просто не знают, как правильно с ним работать.
Освоив умение грамотно использовать этот цвет, можно создать по-настоящему эстетичное оформление квартиры.
Дизайнер интерьера Юлия Тычино выделяет три ключевых аспекта, на которые стоит обратить внимание.
Какие это аспекты:
Идеальный фон
Выбирая лаконичный белый цвет в качестве основного, важно учитывать его главное достоинство — он создаёт идеальный фон. На таком фоне особенно эффектно будут выглядеть картины, постеры и другие декоративные элементы.
Дизайнерская мебель и необычные светильники также отлично впишутся в интерьер.
При использовании других цветов декор может потерять свою выразительность.
Эффективное использование пространства
Белый цвет, используемый в интерьере, способен визуально расширить пространство, делая его более объёмным и вместительным.
Этот эффект особенно проявляется при правильной настройке освещения.
Позитивное влияние на психологическое состояние
Бытует мнение, что белый цвет ассоциируется с больницей, но это заблуждение. С психологической точки зрения белый цвет почти идеален.
Его использование помогает снизить напряжение и создать атмосферу расслабления.
Этот оттенок отлично подойдёт для любой комнаты.
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