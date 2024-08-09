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Как правильно использовать белый цвет в интерьере: советы дизайнера

Как правильно использовать белый цвет в интерьере
1:30
Недвижимость

Некоторые люди, утверждающие, что "устали" от белого интерьера, часто просто не знают, как правильно с ним работать.

Как правильно использовать белый цвет в интерьере
Фото: Rawpixel is licensed under CC0

Освоив умение грамотно использовать этот цвет, можно создать по-настоящему эстетичное оформление квартиры.

Дизайнер интерьера Юлия Тычино выделяет три ключевых аспекта, на которые стоит обратить внимание.

Какие это аспекты:

Идеальный фон
Выбирая лаконичный белый цвет в качестве основного, важно учитывать его главное достоинство — он создаёт идеальный фон. На таком фоне особенно эффектно будут выглядеть картины, постеры и другие декоративные элементы.

Дизайнерская мебель и необычные светильники также отлично впишутся в интерьер.

При использовании других цветов декор может потерять свою выразительность.

Эффективное использование пространства
Белый цвет, используемый в интерьере, способен визуально расширить пространство, делая его более объёмным и вместительным.

Этот эффект особенно проявляется при правильной настройке освещения.

Позитивное влияние на психологическое состояние
Бытует мнение, что белый цвет ассоциируется с больницей, но это заблуждение. С психологической точки зрения белый цвет почти идеален.

Его использование помогает снизить напряжение и создать атмосферу расслабления.

Этот оттенок отлично подойдёт для любой комнаты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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