Как правильно использовать белый цвет в интерьере: советы дизайнера

Как правильно использовать белый цвет в интерьере

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Некоторые люди, утверждающие, что "устали" от белого интерьера, часто просто не знают, как правильно с ним работать.

Фото: Rawpixel is licensed under CC0

Освоив умение грамотно использовать этот цвет, можно создать по-настоящему эстетичное оформление квартиры.

Дизайнер интерьера Юлия Тычино выделяет три ключевых аспекта, на которые стоит обратить внимание.

Какие это аспекты:

Идеальный фон

Выбирая лаконичный белый цвет в качестве основного, важно учитывать его главное достоинство — он создаёт идеальный фон. На таком фоне особенно эффектно будут выглядеть картины, постеры и другие декоративные элементы.

Дизайнерская мебель и необычные светильники также отлично впишутся в интерьер.

При использовании других цветов декор может потерять свою выразительность.

Эффективное использование пространства

Белый цвет, используемый в интерьере, способен визуально расширить пространство, делая его более объёмным и вместительным.

Этот эффект особенно проявляется при правильной настройке освещения.

Позитивное влияние на психологическое состояние

Бытует мнение, что белый цвет ассоциируется с больницей, но это заблуждение. С психологической точки зрения белый цвет почти идеален.

Его использование помогает снизить напряжение и создать атмосферу расслабления.

Этот оттенок отлично подойдёт для любой комнаты.