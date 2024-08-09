Эксперт опровергает мифы о фотообоях: как создать стильный интерьер в любой квартире

Тем, кто делал ремонт в 90-е годы, наверняка помнят, что фотообои тогда были крайне популярны.
Сегодня же многие считают этот элемент декора устаревшим и свидетельством отсутствия вкуса у владельцев квартиры.
Особенно это касается хозяев небольших квартир, которые избегают фотообоев, считая, что они занимают слишком много места и не подходят для маленьких помещений.
Однако все это не более чем стереотип, уверена дизайнер Юлия Тычино.
По ее мнению, при грамотном подходе фотообои могут стать эффектным акцентом, вызывающим восхищение.
Во-первых, они должны использоваться только для выделения одной стены — оклеивать ими всю комнату не стоит, так как это может создать избыточность и сделать интерьер безвкусным.
Во-вторых, лучше выбирать фотообои с минималистичными рисунками.
Яркие и насыщенные цвета даже в спокойной обстановке могут вносить визуальный шум и нарушать гармонию.
Кроме того, можно обратить внимание на современные виниловые наклейки, которые сейчас очень популярны.
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