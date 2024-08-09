Эксперт опровергает мифы о фотообоях: как создать стильный интерьер в любой квартире

Советы по выбору фотообоев для маленьких квартир от эксперта

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тем, кто делал ремонт в 90-е годы, наверняка помнят, что фотообои тогда были крайне популярны.

Фото: скриншот YT Remontkv.pro is licensed under public domain

Сегодня же многие считают этот элемент декора устаревшим и свидетельством отсутствия вкуса у владельцев квартиры.

Особенно это касается хозяев небольших квартир, которые избегают фотообоев, считая, что они занимают слишком много места и не подходят для маленьких помещений.

Однако все это не более чем стереотип, уверена дизайнер Юлия Тычино.

По ее мнению, при грамотном подходе фотообои могут стать эффектным акцентом, вызывающим восхищение.

Во-первых, они должны использоваться только для выделения одной стены — оклеивать ими всю комнату не стоит, так как это может создать избыточность и сделать интерьер безвкусным.

Во-вторых, лучше выбирать фотообои с минималистичными рисунками.

Яркие и насыщенные цвета даже в спокойной обстановке могут вносить визуальный шум и нарушать гармонию.

Кроме того, можно обратить внимание на современные виниловые наклейки, которые сейчас очень популярны.