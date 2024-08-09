Почему нельзя устанавливать вытяжку рядом с кухонными шкафчиками

Вытяжка — это крайне полезное устройство, которое помогает избавить кухню от дыма, продуктов сгорания и неприятных запахов. Однако ее внешний вид не всегда гармонично вписывается в интерьер помещения, особенно когда вытяжка установлена вплотную к кухонным шкафчикам.
Оптимально, чтобы рядом с вытяжкой не было навесной мебели, об этом говорит эксперт по дизайну и интерьерам Юлия Тычино.
Почему не стоит размещать вытяжку рядом с шкафчиками? Такое расположение создает ощущение тесноты и загроможденности, из-за чего кухня может казаться менее просторной. Чтобы избежать этого, важно обеспечить определенное расстояние между вытяжкой и шкафчиками, оставляя свободное пространство по бокам устройства. Кроме того, желательно, чтобы стена вокруг вытяжки была украшена красивой плиткой.
Единственным исключением из этого правила может быть случай, когда вытяжка скрыта в интерьере.
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