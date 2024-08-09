Почему нельзя устанавливать вытяжку рядом с кухонными шкафчиками

Как правильно разместить вытяжку на кухне

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вытяжка — это крайне полезное устройство, которое помогает избавить кухню от дыма, продуктов сгорания и неприятных запахов. Однако ее внешний вид не всегда гармонично вписывается в интерьер помещения, особенно когда вытяжка установлена вплотную к кухонным шкафчикам.

Фото: en.wikipedia by EddieRider, PDM

Оптимально, чтобы рядом с вытяжкой не было навесной мебели, об этом говорит эксперт по дизайну и интерьерам Юлия Тычино.

Почему не стоит размещать вытяжку рядом с шкафчиками? Такое расположение создает ощущение тесноты и загроможденности, из-за чего кухня может казаться менее просторной. Чтобы избежать этого, важно обеспечить определенное расстояние между вытяжкой и шкафчиками, оставляя свободное пространство по бокам устройства. Кроме того, желательно, чтобы стена вокруг вытяжки была украшена красивой плиткой.

Единственным исключением из этого правила может быть случай, когда вытяжка скрыта в интерьере.