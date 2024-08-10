Подсчитано, как много жилплощади построили в России за последние годы

Почти 600 млн кв. м жилья построено в России с 2018 года, сообщил Файзуллин

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почти 600 млн кв. м жилья построено в России с 2018 года, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в эфире телеканала "Россия 24", передаёт в пятницу ТАСС.

Фото: Правительство России is licensed under public domain

"Почти 600 млн кв. м построено с 2018 года в стране, — отчитался глава Минстроя. — 2024 год тоже с ростом идёт ввод жилья — уже на сегодня 53 млн кв. м построено. Это несколько больше, чем в прошлом году".

"Но мы не обольщаемся, что всё время будем так эффективно действовать: есть предпосылки для снижения", — признался чиновник.

Тем не менее градостроительный потенциал впечатляющий — около 500 млн кв. м подготовлено под строительные проекты, а прямо сейчас возводятся 2,3 млн квартир, или, в пересеете на площадь, почти 115 млн кв. м жилья.

Такими темпами к 2030 году обеспеченность россиян жильём достигнет целевого показателя, установленного на уровне 33 квадратных метра на человека, выразил уверенность Файзуллин.