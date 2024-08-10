Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий изъятие единственного жилья, взятого в ипотеку, в пользу кредиторов в случае банкротства заёмщика.
Закон предусматривает в такой ситуации возможность утверждения судом отдельного мирового соглашения или плана реструктуризации долгов, чтобы не оставить горе-заёмщика без крыши над головой. С этого момента взыскание на жилое помещение или земельный участок исключаются из реестра требований банка, но все остальные остаются в силе.
Если на момент заключения мирового соглашения должник допустил просрочку оплаты ипотеки, то в документ включают положения о порядке и сроках устранения этого нарушения.
Соглашение не может служить основанием для прекращения производства по делу о банкротстве гражданина. Закон вступит в силу спустя 30 дней после официального опубликования.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.