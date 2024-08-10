Путин защитил ипотечных заёмщиков от риска остаться без крыши над головой в случае банкротства

Путин подписал закон о защите ипотечного заёмщика от изъятия единственного жилья

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий изъятие единственного жилья, взятого в ипотеку, в пользу кредиторов в случае банкротства заёмщика.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Закон предусматривает в такой ситуации возможность утверждения судом отдельного мирового соглашения или плана реструктуризации долгов, чтобы не оставить горе-заёмщика без крыши над головой. С этого момента взыскание на жилое помещение или земельный участок исключаются из реестра требований банка, но все остальные остаются в силе.

Если на момент заключения мирового соглашения должник допустил просрочку оплаты ипотеки, то в документ включают положения о порядке и сроках устранения этого нарушения.

Соглашение не может служить основанием для прекращения производства по делу о банкротстве гражданина. Закон вступит в силу спустя 30 дней после официального опубликования.