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Предсказан бурный расцвет рынка загородной недвижимости из-за запредельно подорожавшей ипотеки

Брокер Ракута счёл приемлемой стоимость загородного жилья в Подмосковье до 10 млн ₽
1:10
Недвижимость

Подорожание ипотеки приведёт к приостановке сделок на вторичном рынке жилья, а загородная недвижимость — наоборот, начнёт процветать. Таким прогнозом поделился с Regions ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Брокер Ракута счёл приемлемой стоимость загородного жилья в Подмосковье до 10 млн ₽
Фото: Pix4free is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported

"Цены в Московской области вполне приемлемые — до 10 миллионов рублей. Это касается среднего и эконом-сегмента. Однако даже такую недвижимость сейчас лучше приобретать за наличные средства", — посоветовал он.

"Вся загородная недвижимость полностью сейчас переориентирована на первичный рынок, на строительство. Если и производятся сделки по ипотеке, то граждане берут суммы именно на строительство жилья с нуля. Более того, сегодня продолжают работать некоторые льготные программы для россиян именно при покупке и строительстве недвижимости за чертой города", — добавил собеседник издания.

По его мнению, вполне доступным вариантом для многих может стать обновлённая семейная ипотека — 6%, первый взнос 20%, возможно использование маткапитала, максимальная сумма кредита для Москвы и Подмосковья — до 12 миллионов рублей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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