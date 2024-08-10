Подорожание ипотеки приведёт к приостановке сделок на вторичном рынке жилья, а загородная недвижимость — наоборот, начнёт процветать. Таким прогнозом поделился с Regions ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
"Цены в Московской области вполне приемлемые — до 10 миллионов рублей. Это касается среднего и эконом-сегмента. Однако даже такую недвижимость сейчас лучше приобретать за наличные средства", — посоветовал он.
"Вся загородная недвижимость полностью сейчас переориентирована на первичный рынок, на строительство. Если и производятся сделки по ипотеке, то граждане берут суммы именно на строительство жилья с нуля. Более того, сегодня продолжают работать некоторые льготные программы для россиян именно при покупке и строительстве недвижимости за чертой города", — добавил собеседник издания.
По его мнению, вполне доступным вариантом для многих может стать обновлённая семейная ипотека — 6%, первый взнос 20%, возможно использование маткапитала, максимальная сумма кредита для Москвы и Подмосковья — до 12 миллионов рублей.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.