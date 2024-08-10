Покупки товаров для дома и ремонта в России в кредит выросли в 2024 году

Россияне всё чаще совершают покупки товаров для дома и ремонта в кредит

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последнее время россияне всё чаще покупают товары для дома и ремонта в кредит. Согласно данным, предоставленным пресс-службой сети гипермаркетов "Лемана ПРО" (ранее "Леруа Мерлен"), за первое полугодие 2024 года количество покупок с использованием заёмных средств увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Наиболее часто в кредит приобретаются кухни и сопутствующие товары (67% от общего объёма кредитных продаж), сантехника, плитка, напольные покрытия, а также гардеробные и другие системы хранения, пишет Газета.Ru.

Средний чек покупки товаров для дома и ремонта в кредит вырос на 10% за первое полугодие. Самый высокий показатель зафиксирован в категории кухонь (более 126 тысяч рублей). Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области чаще всего оформляют товары для дома в кредит без переплат.

Аналитики компании объясняют рост спроса на покупку товаров для строительства и ремонта желанием потребителей распределить расходы и снизить финансовую нагрузку. Они отмечают, что потребители предпочитают делать ремонт постепенно, небольшими частями, используя кредиты с рассрочкой, что позволяет им реализовывать свои планы без откладывания покупки и снижать финансовую нагрузку на семью.