Завершение льготной ипотеки не привело к стагнации рынка недвижимости, заверила коммерческий директор компании "Группа Аквилон" в Петербурге и Ленинградской области Наталия Коротаевская.
"По крайней мере, в тех российских регионах, где работает наша компания", — уточнила она в интервью "Российской газете".
"Мы понимали, что нас ждёт переходный период, поэтому заранее подготовились к турбулентности на рынке", — объяснила собеседница издания.
По её словам, проанализировав рынок, компания подготовила несколько востребованных предложений льготного или акционного характера, таких как годовая беспроцентная рассрочка, субсидированные программы со льготными ставками от 3% до 8%, траншевая ипотека и другие.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.