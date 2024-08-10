Стало известно, как застройщики выдержали удар, которым для них стало завершение льготной ипотеки

Девелопер Коротаевская опровергла стагнацию рынка из-за отмены льготной ипотеки

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Завершение льготной ипотеки не привело к стагнации рынка недвижимости, заверила коммерческий директор компании "Группа Аквилон" в Петербурге и Ленинградской области Наталия Коротаевская.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

"По крайней мере, в тех российских регионах, где работает наша компания", — уточнила она в интервью "Российской газете".

"Мы понимали, что нас ждёт переходный период, поэтому заранее подготовились к турбулентности на рынке", — объяснила собеседница издания.

По её словам, проанализировав рынок, компания подготовила несколько востребованных предложений льготного или акционного характера, таких как годовая беспроцентная рассрочка, субсидированные программы со льготными ставками от 3% до 8%, траншевая ипотека и другие.