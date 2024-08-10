Названо единственное законное условие, позволяющее отобрать у Пугачёвой замок в Грязи

Юрист Кваша признал невозможной конфискацию замка Пугачёвой

Знаменитый замок в деревне Грязь по-прежнему принадлежит народной артистке СССР Алле Пугачёвой, и никто не может его отобрать, заверил звёздный юрист Дмитрий Кваша.

Фото: Pikabu by Laudit, PDM

"Никто не имеет права отбирать её шестиэтажный дом, продавать или сдавать в аренду, если Пугачева не давала своего письменного согласия на подобные процессы. Пока певица не включена в перечень иностранных агентов, вся недвижимость остается в её распоряжении и иных раскладов быть не может", — заявил он изданию Regions.

Эксперт не исключил, что статус Примадонны может измениться. "Что касается будущего, то здесь никто, особенно Пугачева, не застрахован. Но пока подобного статуса нет, человек может полностью распоряжаться своим особняком: хоть сдавать, хоть продавать. Даже если она устраивает там цирк — это её право", — заключил он.

Ранее корреспондент aif.ru проинспектировал звёздную недвижимость, обнаружил, что там кто-то живёт, и решил, что это обслуживающий персонал, которому замок сдали за присмотр.