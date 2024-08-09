Ограничение роста тарифов на услуги ЖКХ сравнили с лечением злокачественной опухоли зелёнкой

Глава Ассоциации ТСЖ Белолипецкий призвал к внедрению рыночных механизмов в ЖКХ

3:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Госдуме рекомендовано разработать предложения по реализации долгосрочной тарифной политики — установлению платы за коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, электричество, газ, отопление, вывоз мусора) не менее чем на пять лет с ежегодной индексацией, сообщил Forbes.

Фото: Управа Южнопортового района города Москвы is licensed under Public domain

В комментарии для Pravda.Ru директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий сравнил застрельщиков этой инициативы со слоном в посудной лавке.

Он уверен, что попытки искусственного ограничения тарифов ни к чему хорошему не приведут. "Если товар дешёвый, то он кончится просто, или вам невыгодно будет его производить, или, соответственно, гавкнется система, если в ЖКХ идти — какая-нибудь система отопления, какие-нибудь трубопроводы накроются, потому что нечем будет ремонтировать, — объясняет эксперт. — Если слишком высокие цены, то это тоже не есть правильно".

"Давайте ограничим рост. И что? Это, так сказать, я понимаю, социальная политика — у людей нет денег. Так, может быть, сделать наоборот, чтобы у людей были деньги, и чтобы они как-то могли определять, нормальны вот такие тарифы или ненормальны?" — продолжает собеседник издания.

Он убеждён в необходимости внедрения рыночных механизмов в ЖКХ. "Идут споры, типа того, что "вот, ЖКХ — такая уникальная отрасль, естественные монополии". Я вас умоляю, во всём мире почему-то совершенно спокойно существуют десятки компаний, которые торгуют, например, электроэнергией — и ничего страшного", — указывает глава Ассоциации ТСЖ.

Впрочем, и на монополиста можно найти управу. "Если есть естественный монополист, как в отоплении: котельная, и к ней привязан дом, и никак, и ничего сделать нельзя — так тем более нужно включать другие рыночные механизмы. Если у нас нет конкуренции, то второй по значимости рыночный механизм — это торг: "Ребята, а почему вы хотите 100 рублей, может быть, а 90? Почему вы хотите 2 тысячи рублей за гигакалорию? А, может, 1800 тоже реально? А объясните нам". Во всём мире существует такое понятие, когда есть предмет торга и монополист, — говорит Белолипецкий. — Если вы монополисты, будьте любезны, а покажите нам свои реальные затраты. Вот котельная, вот почём вы покупаете газ, вот у вас амортизация оборудования, вот зарплата. О, а это что это вы машины тут меняете каждый год, это почему так? А почему вы покупаете, я не знаю, насосы по завышенным ценам?"

По его мнению, попытки искусственного, противоречащего рыночным механизмам ограничения тарифов на коммунальные ресурсы — это откладывание неизбежного кризиса. Эксперт сравнил это с лечением злокачественной опухоли зелёнкой. "Может быть, это поможет на какое-то время — помазать какой-нибудь мазью, йодом. Но опухоль, как правило, всё равно будет нарывать, развиваться. Если не применить хирургическое лечение, то рано или поздно это кончится очень плохо", — заключил он.