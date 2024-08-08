ВТБ запустил ипотечные программы в новых регионах

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

ВТБ объявил о запуске ипотечных программ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Клиенты банка смогут получить кредит на покупку квартир и апартаментов как в новостройках, так и на вторичном рынке.

Фото: wikimedia.org by Andrey Butko, CC BY-SA 3.0

Сделку можно будет оформить как в отделении банка, так и дистанционно. На первом этапе жилищные кредиты будут доступны в рамках базовых ипотечных программ ВТБ. До конца года банк планирует присоединиться к льготной программе со ставкой 2%.

В начале июля 2022 года ВТБ открыл два отделения в Луганске. До конца 2024 года планируется начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке. А в конце июня 2024 года были открыты первые четыре стандартных офиса "Сбера" в Донецке, Луганске и Красном Луче (ЛНР).