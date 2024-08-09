Полезные советы: как правильно хранить специи

Как правильно хранить специи

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специи, как и любая другая пища, могут испортиться и потерять свои свойства. Мы расскажем вам, как сохранить текстуру и аромат специй.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Как следует хранить специи

Любые специи и приправы следует хранить вдали от солнечных лучей, чрезмерной влажности и высоких температур. Хранение специи на кухне не требует особых температурных условий.

Хранить специи можно в кухонном шкафу, на полке или столешнице, но вдали от плиты и батарей.

Не допускайте попадания насекомых в специи. В емкость для хранения достаточно положить небольшой листик лаврушки или сухие дольки перца, и тогда вы точно будете защищены от живности.

Избегайте металлических емкостей для специй: они нагреваются слишком быстро и даже кратковременное соседство с кипящей кастрюлей может привести к перегреву. Пакетики с травами хороши только при хранении в сухом месте и в течение короткого времени. Для хранения также можно использовать деревянную тару.

Срок годности специй

В целом срок хранения следующий: 4 года для цельных специй, 2-3 года для молотых специй и 1-2 года для сушеных листьев.

Можно ли хранить специи в холодильнике

Холодильник — не лучшее место для хранения молотых и сушеных специй, так как влага становится причиной образования комков и плесени.