Полезные советы: как правильно хранить специи

Специи, как и любая другая пища, могут испортиться и потерять свои свойства. Мы расскажем вам, как сохранить текстуру и аромат специй.
Любые специи и приправы следует хранить вдали от солнечных лучей, чрезмерной влажности и высоких температур. Хранение специи на кухне не требует особых температурных условий.
Хранить специи можно в кухонном шкафу, на полке или столешнице, но вдали от плиты и батарей.
Не допускайте попадания насекомых в специи. В емкость для хранения достаточно положить небольшой листик лаврушки или сухие дольки перца, и тогда вы точно будете защищены от живности.
Избегайте металлических емкостей для специй: они нагреваются слишком быстро и даже кратковременное соседство с кипящей кастрюлей может привести к перегреву. Пакетики с травами хороши только при хранении в сухом месте и в течение короткого времени. Для хранения также можно использовать деревянную тару.
В целом срок хранения следующий: 4 года для цельных специй, 2-3 года для молотых специй и 1-2 года для сушеных листьев.
Холодильник — не лучшее место для хранения молотых и сушеных специй, так как влага становится причиной образования комков и плесени.
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