Эксперты зафиксировали рост цен на землю под застройку

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Компания "Дом.РФ" сообщила о значительном увеличении спроса на земельные участки для строительства. За первое полугодие 2024 года спрос вырос более чем в два раза.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

Инвесторы приобрели 620,5 гектара земли на аукционах и конкурсах в 33 регионах России. Среди покупателей были как крупные федеральные застройщики, так и компании среднего и малого бизнеса.

Больше всего земельных участков было приобретено в Московской области и Красноярском крае. Средняя стоимость земли в России выросла на 25% по сравнению с июлем 2023 года.

Самые высокие темпы роста цен на землю были зафиксированы в Калмыкии, на Алтае и в Тюменской области.