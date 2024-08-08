Эксперты зафиксировали рост цен на землю под застройку

Компания "Дом.РФ" сообщила о значительном увеличении спроса на земельные участки для строительства. За первое полугодие 2024 года спрос вырос более чем в два раза.
Инвесторы приобрели 620,5 гектара земли на аукционах и конкурсах в 33 регионах России. Среди покупателей были как крупные федеральные застройщики, так и компании среднего и малого бизнеса.
Больше всего земельных участков было приобретено в Московской области и Красноярском крае. Средняя стоимость земли в России выросла на 25% по сравнению с июлем 2023 года.
Самые высокие темпы роста цен на землю были зафиксированы в Калмыкии, на Алтае и в Тюменской области.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.